Carina Dahl topper liste og takker fansen: – Målløs

Hun fremførte sangen under lørdagens Stjernekamp på NRK.

Nå går låten inn på førsteplass på iTunes.

Ifølge Dahls plateselskap Hells Bells Records går dessuten hennes trønderske tolkning av Odd Nordstoga-låten «Om du reiste din veg» – igjen basert på originalen til Lars Winnerbäck – inn på 22. plass på Spotify Norge.

Det er en studioinnspilt versjon som Carina Dahl slapp med så god respons, meldes det videre.

– Målløs

Carina Dahl skriver på Facebook at hun får svært mange fine tilbakemeldinger på «Stjernekamp»-deltagelsen, og at det nærmest er «overveldende».

– Musikk er så sterkt og jeg er glad for at jeg turte å være så ærlig, skriver hun.

Målløs og takknemlig over alle tilbakemeldinger, takker Dahl fansen i innlegget.

– Å være med i en sjanger-konkurranse som «Stjernekamp» hadde jeg aldri trodd skulle bli så altoppslukende og så enormt givende som det har blitt! Følelsen fra start var om jeg var god nok, og det å begi seg ut på sjangere man aldri har prøvd i tillegg; var enormt skremmende. Jeg har gjort som jeg alltid gjør, bare gitt alt, uavhengig av stemmene i hode som snakker meg selv ned, skriver hun videre.

– Ikke la de vinne

Stemmene tror hun er skapt «av negative kommentarfelt, forhåndsdømmende kritikere og mennesker som ikke kjenner meg som har en mening de tar seg tid til å dele med verden».

Men Carina Dahl viser til at viljestyrke er en sterk egenskap hos henne.

– Jeg føler at det viktigste jeg gjør nå i Stjernekamp er å vise unge mennesker at man aldri skal gi seg, og ikke bukke under for sånne meninger. Ikke velge bort drømmer fordi andre har en mening som ofte ikke har noe bunn. Ikke la de vinne, lyder det i innlegget, som har høstet mange likes.