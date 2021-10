Slik blir nye HBO Max

26. oktober 2021 forsvinner HBO Nordic til fordel for HBO Max på den norske strømmearenaen. Hva blir forskjellen for kunden? Først av alt blir det mer av alt, dersom vi skal tro HBO Max' Europa-sjef, Christina Sulebakk.

– Vi satser på å få et bredere publikum og på mye mer innhold. Norden er et tøft marked men konkurransen er god og vi tror sterkt på vårt varemerke, sier hun til TT.

Tirsdag ble de første klippene fra «Game of Thrones»-oppfølgeren «House Of The Dragon» avslørt - se dem lenger ned i saken!

Brad Pitt og George Clooney skal spille inn ny film sammen – førte til budkrig Strømmetjenester og filmselskaper sto i kø i budgivningen om å sikre seg thrilleren der «Spider-Man»-regissør Jon Watts får med seg George Clooney og Brad Pitt på rollelisten.

Nytt er det at filmselskapet Warner Bros sine filmer kommer til å gjøres tilgjengelig på HBO Max bare 45 dager etter kinopremieren. Kommende titler på Warner Bros' liste er eksempelvis «The Matrix Resurrections» og «The Batman».

Dette sier noe om et endret kinomarked, som før pandemien hadde 120 dager før strømmeslipp som norm.

Snart kommer også nordiske seere til å kunne se realityshow, matlagingsprogram og datingserier på HBO Max. Men kvalitetsstemplet, som ble født med prestisjeserier som «The Sopranos» og «The Wire», skal ivaretas.

– Vi skal fortsatt satse mer på kvalitet enn kvantitet, sier Sulebakk.

Som del av lanserings-arrangementet tirsdag, ble den første teaseren for «House Of The Dragon» avslørt, samt klipp fra «Succession» – sesong tre, og «Peacemaker». Sarah Jessica Parker dukket også opp med en spesiell kunngjøring: «And Just Like That … » – som følger opp den populære TV-serien «Sex og singelliv», kommer til HBO Max i desember.

«Snart vil HBO Max ha landet i 27 land i Europa og 67 på verdensbasis, og vi er ikke ferdige ennå. Det er mye mer på vei – målet vårt er å være til stede i 190 land innen 2026», sier Johannes Larcher, leder for HBO Max International, via pressemeldingen.