Singelkrisa-Marie: - Det er for få utesteder her i Trondheim. Byen tåler ikke gjenåpninga

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #135: Sophia (26) og programleder Marie (32) gleder seg over at vi endelig kan mingle med fremmede uten å få atibac i øya! Vi kan danse tett, møte venner over landegrenser og besøke familie på tvers av landet. Marie skal også ut på nye eventyr igjen, alene. I tillegg skal podkasten sendes live fra Uka 7. oktober på Klubben på Studentersamfundet.

