«Furia» har satt seerrekord for Viaplay

Gjermund Eriksens politiske thrillerserie tiltrakk seg flere seere i Norden enn noe annet innhold på strømmetjenesten søndag. Premieretallene viser videre at ingen annen norsk serie har fått en bedre start enn den politiske thrilleren – som teller i alt åtte episoder.

Tallene viser også at «Furia» har blitt en av de aller mest sette Viaplay-premierene noensinne på nordisk nivå – og en rekke seere kunne ikke vente: De har allerede sett alle de åtte episodene som ble sluppet søndag, framgår det av pressemeldingen.

– Ekstra gledelig er det at «Furia» har tiltrukket seere fra alle de nordiske landene, som viser at historien og sluttproduktet har en sterk appell også utenfor Norge, sier innholdssjef i Viaplay, Filippa Wallestam.

Serieskaper Gjermund Eriksen sier blant annet følgende om den gode mottakelsen:

– Ideen om «Furia» handler om å spre et viktig budskap om hvor farlig høyreekstremistisk terror er, og jeg tar dette som et meget viktig tegn på at spredningen fungerer.