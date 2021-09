Monica Lewinsky lager HBO-serie om skam

Sammen med den tidligere «Catfish»-programlederen Max Joseph er hun klar for HBO-serien «15 Minutes of Shame», skriver AVclub.

I serien kommer de til å treffer personer som på ulike måter har blitt utsatt for folks sinne, skuffelse eller avsky. De skal også forsøke å finne ut hvilke personer som virkelig har hatt den verste skammen å hanskes med – i full offentlighet.

«Bodyguard» kommer tilbake – i ny versjon Filmsuksessen «Bodyguard» fra 1992, med Whitney Houston og Kevin Costner i hovedrollene, er blitt en skikkelig klassiker.

Monica Lewinsky ble selv kjent gjennom en aldri så liten skandale, da det ble oppdaget at hun og den daværende presidenten Bill Clinton hadde hatt en seksuell relasjon. I 2015, da hun besøkte Ted Talk, refererte hun til seg selv som «pasient null når det kommer til å tape sitt rykte på et globalt nivå – på et øyeblikk".

«15 minutes of shame» har premiere 7. oktober på HBO.