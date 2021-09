Imani (23) fra Trondheim med i nye «Paradise Hotel»

For femtende gang har tolv nye kjente og ukjente fjes sjekket inn på hotellet i Mexico.

- Jeg gleder meg masse til premieren. Vi har med mange fine deltagere med sterke personligheter. Underveis har vi en rekke spennende temaer og selve spillet står mer sentralt enn før, sier programleder Triana Iglesias i en pressemelding.

Slutt for «Åndenes makt» Etter 16 år blir det foreløpig ikke flere sesonger av «Åndenes makt» på TVNorge og Discovery. «Spøkelsesjegerne» kommer som et nytt program.

- Tøff gjeng

Sesongens eneste trønder fra start er influenser Imani Edvardsen fra Trondheim. Imani tok seg helt til finalen i sesong 14, og er nå klar for et av de største oppdragene i Paradise Hotels historie, ifølge pressemeldingen fra Viaplay.

Hun har fra start valgt seg en partner som hun er nødt til å stå med ved sesongens første parseremoni, ellers må hun pakke kofferten og sjekke ut.

- Å spille seg inn i sesong 15 etter sesong 14, var som å trykke en kamel gjennom et nøkkelhull. Dette er en tøff gjeng, og mange har bein nesa. Det er nok mer i fart i sesong 15, fordi flere av deltagerne har et høyt energinivå. Det har vært veldig morsomt å være med, og jeg må bare si at deltagerne i høstens sesong er en kjempefin gjeng, sier Imani Edvardsen.

Alan Walker til Trondheim i oktober DJ-en med over 50 millioner streams inntar Dødens dal under årets Uka-festival.

Tapte i finalen

Mye på grunn av en illojal partner, gikk det ikke helt som ønsket i forrige sesong da Imani tok seg helt til finalen. I år går hun for en ny taktikk, og sier til Nettavisen at hun ble spurt om nok en deltakelse rett etter finaletapet:

Jeg var litt i tvil om jeg ville takke ja, for jeg var så sliten. «Paradise Hotel» er tøft. Det er et ekstremt spill der inne, så jeg var veldig sliten mentalt. Men så tenkte jeg «søren heller, jeg må prøve en gang til»,.