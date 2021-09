HBO Max til Norge i høst

Den Warner Media-eide tjenesten skal gjøres tilgjengelig i hele Norden samt i Spania i løpet av høsten, og deretter rulles ut i sentrale og østlige Europa samt Portugal under 2022, rapporterer Variety fra bransjefestivalen Series Mania.

Løfter på sløret om nye «Downton Abbey» Andre kinofilm ut i kjølvannet av «Downton Abbey»-serien på TV har nå fått tittel – og der blir det blant annet et bryllup.

Sjef for HBO Max EMEA, norske Christina Sulebakk, kunne også røpe at for første gang vil hele Warner Media-utbudet – inklusive HBO, Max-originalinnhold, DC, Warner Bros og Cartoon Network være tilgjengelig på samme tjeneste, i tillegg til innkjøpt innhold. Sulebakk sa også at lokalt innhold blir en viktig del av tjenestens tilbud i respektive land.

– I Frankrike skal vi føles franske og i Storbritannia skal vi føles britiske, sa hun om Warner Media på keynotediskusjonen der også Priya Dogra, president for WarnerMedia Europe, Midtøsten, Afrika og Asia (utenom Kina), deltok.

Venter kinofest i høst – med James Bond og familien Gucci Det har vært snakk om en ketsjupeffekt, der kinofilmene som måtte avlyse på grunn av koronastengte kinoer vil innta salene – i hopetall.

– Vi ønsker å ha flere stemmer og fortelle flere historier, sa Sulebakk videre, og lovet forbrukerne «konkurransedyktige priser og en fleksibel måte å få tilgang til produktene».

Mandag ble det offentliggjort at Christina Sulebakk er første mottager av den nye prisen Woman In Series Award, som Series Mania deler ut i samarbeid med European Women’s Audiovisual Network (EWA Network) og Pour Les Femmes Dans Les Médias (PFDM).