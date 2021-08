Ny sesong for Joner og «Maskineriet»

Serien skal ifølge planen få premiere på strømmetjenesten i løpet av neste år, meldes det.

Kristoffer Joner har fått gode skussmål for innsatsen som Olle Hultén - en familiemann med et par hemmeligheter.

Varsler ny strømmetjeneste til Norge Erstatter dagens tjeneste, som ble lansert bare for noen måneder siden.

Når han dukker opp i ny sesong får han selskap av alle de sentrale skuespillerne fra første sesong, deriblant Hanna Alström, Emilia Roosmann og Julia Schacht.

– Jeg er klar for å få litt mer juling av gjengen i «Maskineriet». Vi klarte å lage en «satans rask» og intens første sesong, og nå ser jeg fram å bidra til at neste runde blir enda mer brutal. Jeg blir ikke fornøyd før seerne har svettemerker i sofaen, hilser Joner via pressemeldingen.

Sesong to får seks episoder og seriens regissør vil fortsatt være Richard Holm.