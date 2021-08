Skaperne av «The OA» jobber med ny serie

Produksjonsselskapet FX har nemlig gitt grønt lys til skaperne Brit Marling og Zal Batmanglij slik at de kan sette i gang med å pønske ut plottet til en ny TV-serie, skriver Deadline.

Og de er allerede godt i gang. «Retreat» har klare trekk av en klassisk puslespillkrim, heter det om serien der seerne skal få følge den unge amatørdetektiven Darby Hart i hennes forsøk på å løse et mord på et avsidesliggende feriested. Før drapsmannen sørger for et nytt offer.

Ifølge FX utspilles serien på et svært luksuriøst hotell som ligger ved siden av en isbre på et veldig karrig sted – i nord.

Marling og Batmanglij skal både skrive manuset til- og regissere serien.