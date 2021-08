Sportsbar, spillsenter og streaming: Nå åpner Trondheims nye gamer-mekka

- Vi har lagt 4,8 kilometer med nettverkskabel. Spør en elektriker, det er sinnssykt mye, ler Alexander Hole.

Han er daglig leder for det som er i ferd med å bli et av landets største spillsenter, dedikert til e-sport og gaming. Inne i lokalene i Kjøpmannsgata er det et salig kaos. Planen er å åpne Jotunheimen e-sportssenter torsdag kommende uke.

- Sportsbar med en «e» foran

I oktober i fjor gikk EC Dahls Eiendom og Jotunheimen AS ut med nyheten om at en av bryggene i Kjøpmannsgata skulle forvandles. Målet var å sette Trondheim på kartet med et nytt e-sportssenter på 750 kvadratmeter.

Teresa (21) og Leon (24) flyttet nettopp inn i unikt boligkonsept i Trondheim Kjæresteparet ville bo alene, men ha naboene som et utvidet samboerskap i samme bygg. Trondheim har fått sine første co-living-hjem.

Fordelt på to etasjer er arbeidere i ferd med å sette opp til sammen 100 gamingmaskiner. Hver av dem koster 45 000 kroner, og totalt vil senteret by på maskinvare til 3 millioner kroner. Men ikke alle liker å spille - noen vil også se på.

- Her har vi en lounge og bar med plass til 68 personer. Her kan du få kjøpt øl, vin og annen drikke, og enkel mat. På skjermene viser vi alt av e-sport, samt kamper som spilles på bygget, forklarer Hole.

- Det blir en klassisk sportsbar, bare med en «e» foran., legger styreleder i Jotunheimen AS, Tommy Pedersen, til.

Hele senteret får en gjennomgående norrøn «look», ikke bare for å gjenspeile navnet Jotunheimen, men også med tanke på det Trondheim-baserte e-sportslaget Midgard.

Turneringer, bootcamp og streaming

Fredag formiddag gjenstår det fortsatt mye å gjøre før dørene kan åpne. Hole og Pedersen viser hvordan spillingen skal sentreres rundt såkalte «hubber», soner med seks gamingmaskiner, ledlys og egne avtrekksvifter.

Sistnevnte kan ikke undervurderes. 100 gamingmaskiner genererer nemlig mye varme:

- Vi har 75 kilowatt varme som må ut herfra, så vi har brukt enormt mye penger på ventilasjon. Om vinteren kan vi nærmest drive et badeland utenfor i Nidelva her. Målet er å bruke overskuddsvarmen til noe nyttig, også med tanke på miljøet. Det jobber vi med å finne en løsning for.

Planen er å arrangere daglige turneringer, i Fortnite, Fifa, eller hva det måtte være - også om natten. Nede i kjelleren er det dedikert tre egne rom til treninger, der lag eller vennegjenger kan trene sammen, gjerne med veiledning fra de som jobber der om de ønsker det. Rett og slett som en treningsleir, med PT-timer og coaching i ulike spill.

To rom er også holdt av til streaming, der folk kan strømme eget innhold, kommentere kamper eller få opplæring i strømming om man vil starte opp med det selv.

Ønsker 50/50 med damer og menn

Gaming har tradisjonelt sett vært mannsdominert, men antallet jenter som spiller dataspill vokser stort. Likevel har det vært flere saker om at kvinner ofte ikke føler seg helt komfortabel i gamingmiljø. Mange jenter spiller for eksempel med guttenavn for å unngå trakassering.

Dette har Jotunheimen et ekstra mål om å gjøre noe med.

- Vi ønsker at det skal være 50/50 med damer og menn her hos oss, og da er det viktig at vi legger til rette for at det skal oppleves trygt, påpeker Hole, og legger til at flere av de ansatte er kvinner, noe de mener er viktig.

De fikk 250 søkere til de ulike stillingene på senteret, og de ansatte er unge med egen spillbakgrunn. Med 1100 spill tilgjengelig i katalogen, og med alle slags konsoller, er spillkompetanse et must.

Vil utvide til hele Norge

Senteret i Kjøpmannsgata er det første i rekken for Jotunheimen, men skal etter planen ikke bli det siste.

- Ambisjonen er å ha et Jotunheimen-senter alle steder i Norge med over 50 000 innbyggere. Vi kan også etablere oss på mindre steder i mindre skala, sier styreleder Pedersen.

De har fått med mange på eiersiden gjennom Folkeinvest.

- Vi fikk inn fire millioner på 36 timer. Det interessante er at majoriteten av investorene ikke kommer fra Trøndelag, men fra andre steder i landet, fra Kirkenes til Kristiansand, legger Hole til.

Ressurs for skolene

Daglig leder Hole har jobbet som lærer på e-sportslinja på Tiller videregående skole i en årrekke. Målet er at Jotunheimen skal være en ressurs, ikke bare for firma og idrettslag, men også for skoleklasser.

I tillegg har eierne vært opptatt av at spillsenteret skal ha en universell utforming.

- Gaming er for alle, og alle skal kunne game her. Det er mange med funksjonsnedsettelser som elsker å spille, og derfor er det viktig for oss at utformingen av bygget passer for alle, sier Hole.