Singelkrisa: Når skal du si at du har barn fra før?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #128: Denne uken er Lillian (30) fra Trondheim gjest. Hun er singel og har et barn på to år. Når er det innafor å si at man har barn fra før? Skal en si det med en gang, eller er det greit å vente? Programleder Marie forstår at det kan skremme enkelte i starten å si det tidlig i datingsammenheng. Men hvor lenge skal man vente?

