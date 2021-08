Magnus Moan med i årets «Skal vi danse»

Den 17. sesongen av «Skal vi danse» er rett rundt hjørnet, med programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff. Tolv nye kjendiser skal svinge seg på den velkjente parketten, og blant dem er trønderske Moan.

– Dette blir et nytt og spennende eventyr, og en ut av meg selv-opplevelse. Jeg gleder meg til å lære meg å danse og bli kjent med de andre deltakerne. For første gang før en konkurranse føler jeg at jeg har null kontroll, men jeg skal gjøre så godt jeg kan og levere så god dans som mulig, sier Moan i en pressemelding fra TV 2.

Dansepartneren hans blir Ewa Trela, og årets dommerpanel består av Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde.

For første gang i norsk «Skal vi danse»-historie skal også to personer av samme kjønn danse sammen. Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsenmener det er viktig at «Skal vi danse› representerer mangfoldet i samfunnet.

– I år er vi stolte av at vi kan by på et dansepar bestående av to menn som skal danse sammen. «Skal vi danse» skal være mer enn «bare» et underholdningsprogram, vi ønsker også å representere mangfold og bane vei for toleranse. Vi er utrolig glade for at Joakim Kleven og hans dansepartner Benjamin Jayakoddy har vært pådrivere for at vi i år får vårt første mannlige dansepar i «Skal vi danse», sier hun.