Grønne flagg - hva skal du egentlig se etter?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #126: Denne uken er tema grønne flagg. Hvilke signaler sender crushet - er de gode? Eline (27) fra Hitra mener at bli-kjent-fasen handler om å se etter verdier og personlighetstrekk du faktisk liker, fremfor å være så opptatt av at personen er interessert. Hva er viktig for deg i et fremtidig kjæresteforhold? Enkelte ting bør klaffe. Gjør det ikke det, sier Eline: LØP, uansett hvor keen han eller hun her!

