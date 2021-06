George R.R. Martin lover en annen slutt

Bokserien som på norsk heter «En sang om is og ild» har gitt grunnlaget for den umåtelig populære HBO-serien «Game of Thrones».

Nå forteller 72-åringen at slutten på bokserien kommer til å skille seg fra TV-serien, hvis siste sesong ble sendt i 2019.

I et intervju med PBS Chicago sier Martin at han ikke hadde trodd at «Game of Thrones» skulle rekke å gå forbi bokserien. Men som kjent: Det gjorde den, med god margin. Og da serien vel passerte hans eget materiale, så han hvordan handlingen gikk i en annen retning enn han selv hadde sett for seg.

– Så jeg jobber fortsatt på boken, men dere kommer til å få se min slutt når den kommer ut, sier han.

George R. R. Martin er også involvert i HBO-serien «House of The Dragon», en så kalt prequel, som forventes å få premiere i 2022.