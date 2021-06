«Heder» får ny sesong

Innspillingen av serien av og med Alexandra Rapaport, Eva Röse, Anja Lundqvist og Julia Dufvenius drar i gang etter sommeren i år.

«Publikum har overøst oss med kjærlighet, så vi skal gjøre alt vi kan for å forvalte denne tilliten fra Viaplay og publikum – og lage en «hold kjeft»-sesong», sier Alexandra Rapaport i en pressemelding.

«Heder» handler om medarbeiderne i et advokatbyrå som kjemper for utsatte kvinners rettigheter og for at seksualforbrytelser skal tas på et større alvor.

Den tredje sesongen utspiller seg 18 måneder etter den forrige og innledes av et rystende terrorangrep – koblet til såkalte incels. Trusselbildet mot kvinnene i advokatbyrået er skyhøyt.

Den svenske serien «Heder» bygger på en originalidé av Sofia Helin som ble videreutviklet av Rapaport, Röse og Defvenkus. De er også seriens produsenter. Sesong tre regisseres av Joakim Eliasson.