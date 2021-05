183 millioner seere fikk med seg Eurovision-comebacket i 2021

«En massiv hit blant det unge publikummet», heter det i pressemeldingen fra Eurovision, som sier at seerandelen blant 15-24-åringer økte med syv prosent fra 2019 til 2021: Hele 52,8 prosent av denne aldersgruppen som så på TV denne kvelden bivånet sendingen fra Rotterdam – noe som er fire ganger høyere enn gjennomsnittet for kanalene.

De 183 millionene som så på, var fordelt på 36 såkalte markeder, heter det videre.

Engasjementet på nett var også høyt: I den uken som Eurovision Song Contest foregikk i Rotterdam, noterte man seg for 50,6 millioner unike seere i 234 land på den offisielle YouTube-kanalen, noe som er en økning på 28 prosent i forhold til 2019. Av dem som så på slikt innhold på nett var 71 prosent i alderen 18 til 34 år.

De offisielle sosiale medier-plattformene til sangkonkurransen var også travle. På samme kveld som finalen ble det sendt nær fem millioner Twitter-meldinger, og Twitter-videoer som var relatert til Eurovision hadde nær 80 millioner visninger.

I Italia sørget Eurovision-finalen for de høyeste seertallene for kringkasteren RAI siden landet hoppet om bord i konkurransen igjen i 2011 etter et fravær på 13 år. 24,4 prosent av italienske TV-seerne den kvelden bivånet at landets egne rockere Måneskin vant.

Også Frankrike og Storbritannia opplevde en økning i seertallet, mens det her hjemme tidligere ble meldt at nær 1,4 millioner nordmenn var innom finalesendingen. Men ingen slår islendingene: Der så en markedsandel på 99,9 prosent av TV-seerne på at landets Da∂i Freyr og hans gruppe Gagnamagni∂ komme på fjerdeplass med elektropoplåten «10 Years».

– Vi er begeistret over å se at så mange publikummere ønsket Eurovision Song Contest tilbake, og veldig stolte over å ha samlet millioner i en tid da så mange fortsatt er fra hverandre, uttaler svenske Martin Österdahl, som hadde ansvaret for sin første Eurovision-finale.

Sangkonkurransen ble arrangert for 65. gang i 2021, etter å ha blitt avlyst på grunn av koronapandemien i fjor.