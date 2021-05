Marie mener hun har en bra strategi, men er fortsatt singel. Dette mener datingekspert Asbjørn at hun bør gjøre

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #116: Dating coach Asbjørn er tilbake for å grave litt dypere i dating-strategien til Marie. Hun blir raskt utålmodig og skal ha et raskt svar på hvor dette fører hen. Til Marie sitt forsvar velger hun å gjøre dette for å skåne seg selv for eventuelle vonde følelser som kan oppstå. Blir hun noen klokere, og vil hun velge strategien Asbjørn råder henne til?

