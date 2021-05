Oprah og prins Harry i nytt TV-samarbeid

I intervjuet lettet de på sløret om utfordringer de støtte på i livet som kongelige i Storbritannia. Nå er det et nytt TV-samarbeid på trappene, melder Entertainment Weekly.

21. mai har nemlig prins Harrys og Oprah Winfreys dokumentarserie om psykiske plager premiere på Apple TV+. «The Me You Can't See» er skapt og produsert av duoen som sammen kommer til å lede samtaler om mental helse.

Flere riktig så kjente gjester har meldt sin ankomst, så som Lady Gaga og Glenn Close, samt basketballspillerne Demar DeRozan og Langston Galloway.

«Majoriteten av oss bærer på en eller annen form for ubearbeidet traume, tap eller sorg som føles – og er – svært personlig. Likevel har det siste året vist oss at vi alle står i dette sammen, og mitt håp er at denne serien skal vise at det er kraft i sårbarhet, samhørighet i empati og styrke i ærlighet», sier prins Harry i en uttalelse.