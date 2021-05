DiCaprio er Twitters heteste meme akkurat nå – takket være mystisk avisoverskrift

Det melder Huffington Post om mandagens Twitter-fest viet Leo.

«Leonardo DiCaprio er ugjenkjennelig på de første bildene fra Martin Scorceses nye film», meldte New York Post da avisen satte på trykk et bilde der en høyst gjenkjennelig Leo sitter ved siden av medspilleren Lily Gladstone.

De står begge på rollelisten i Martin Scorseses nye film «Killers of The Flower Moon».

Den noe mystiske overskriften gjør Twitter-brukerne seg stor moro av, både i svarene på NYPosts egen Twitter-konto så vel som generelt og med forslag som:

«Fullstendig ugjenkjennelig. Jeg kan ikke si om Leo er kvinnen til venstre eller den som ser nøyaktig ut som Leonardo DiCaprio» og «Jeg er ikke sikker på om jeg føler meg komfortabel med at Leonardo DiCaprio spiller en kvinne av urbefolkningen».

Avisen har en egen spalte viet hva som trender på egen hjemmeside, og der er saken den nest mest populære med 39,451 delinger.

Martin Scorsese lager «Killers of The Flower Moon» for strømmetjenesten til Apple. Handlingen utspiller seg i 1920-tallets Oklahoma, og en serie uoppklarte drap på den lokale osage-urbefolkningen. Ifølge dokumentarboken filmen bygger på, ble de systematisk drept på grunn av rettighetene til rike oljefunn på stammens eiendom, noe som førte en tidlig utgave av FBI inn i bildet.

På rollelisten står også countryyndlingene Sturgill Simpson og Jason Isbell. Lily Gladstone spiller filmens heltinne Molly Burkhart, mens Leo gestalter hennes hvite ektemann Ernest Burkhart.