Serien utspiller seg i det viktorianske London, der en gjeng ungdommer hyres av Sherlock Holmes og doktor Watson for å løse saker – med overnaturlige innslag.

Den første sesongen dukket opp i slutten av mars, men noen fortsettelse blir det altså ikke. Dette til tross for at serien tok seg inn på Netflix' egen topp-ti-liste over de mest sette programmene.