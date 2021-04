«Snabba Cash» får fine skussmål

Sist ut i rekken over begeistrede seere er den britiske serieskaperen Ricky Gervais, som pleier å si akkurat hva han mener. Og nå skriver han i sosiale medier om serien at den er «aldeles briljant».

Han skriver videre om Netflix-serien at det er som om «The Wire» møter «Gomorra» og «4 Blocks». «Se den», oppfordrer han – og skriver videre i twittermeldingen at også de tre filmene er gode, melder Expressen.

Hyllesten går ikke ubemerket hen. Regissøren Jesper Ganslandt skriver på Instagram: «Når den skarpeste tungen, og en av de skarpeste hjernene på planeten, liker serien din …! Hva sier man da? Fantastisk. Takk Ricky».

Den nye serieversjonen av Jens Lapidus' gangsterdrama har høstet ros langt utenfor landegrensene. I en lang artikkel i The New York Times får serien massiv oppmerksomhet.

Her på berget har anmelderne også vendt tomlene opp etter at serien fikk premiere tidligere denne måneden. Blant annet klinker Dagbladets kritiker til med terningkast fem, og skriver at serien er «Bortimot perfekt».