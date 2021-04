Markerer slutten for «Keeping Up With the Kardashians» – med å gjenforene familiefenomenet

Underholdning

Siste sesong av «Keeping Up with the Kardashians» ruller og går over TV-skjermene. Nå er det klart at kanalen EW vil samle realityklanen til en siste gjenforening – i en TV-spesial.