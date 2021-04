Harry og Meghan røper planene for sitt første Netflix-program

Det er snakk om et bak scenen-glimt på Invictus Games, idrettskonkurransen for sårede soldater som prinsen har engasjert seg sterkt i med sin egen militære bakgrunn.

Harry blir med på produsentsiden i «Heart of Invictus», og blir også å se foran kamera.

Regissør blir Orlando von Einsiedel, som sammen med sin produsent Joanna Natasegara tidligere har laget «White Helmets» og «Evelyn» for strømmetjenesten.

Harry hevdet i det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey at planen aldri var å bli innholdsprodusenter for Netflix og Spotify, men at hans familie trengte den økonomiske tryggheten det gav - blant annet til å kjøpe sikkerhetstjenester.

Men ifølge The Guardian var prinsen og hetuginnen allerede i 2019 i forhandlinger med videostrømmetjenesten Quibi, altså lenge før de brøt med den britiske kongefamilien.