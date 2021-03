Hvorfor er alle PS5-konsollene utsolgt?

Samboeren kommer hjem og snakker om lunsjen på praksisstedet. Drøset går i PS5 og scalpers.

Medstudentene hans forteller at konsollen er ekstremt vanskelig å få tak i - mye på grunn av «scalpers».

Jeg vet lite om det ene og det andre, men tenker:

Dette burde vi undersøke.

Hva er scalpers?

Altså, scalpers er folk som kjøper billetter eller produkter, for å så selge dem videre til høyere priser.

Etter internettets fremmarsj har scalperne satt boter, eller scripts, til å gjøre jobben for seg.

Noe som fører til at noen kan hamstre mengder av eksklusive produkter og billetter før oss dødelige rekker å blunke.

I Norge kan man oversette scalpers til folka som selger ting på svartebørs.

Hvordan fungerer det?

– Det brukes ulike programmer som kan installeres på PCer. Disse sjekker jevnlig om produktet er mulig å kjøpe hos oss. Flere av dem sjekker lagerstatus og tilgjengelighet opptil ti ganger i sekundet, sier Sven Erik Vaagenes, sjef for nettbutikken til Power.

Når produktet er på lager, vil det bli lagt i handlekurven og scalperen vil bli varslet av programmet.

Finn.no

Per 18. mars ligger det rundt 100 annonser med PS5-konsoller ute på Finn.no.

Annonsene varierer i pris, men den vanligste prisen er på rundt 8000 kroner.

På nettbutikker som Power ligger prisen på mellom 4500 og 6000 kroner, avhengig av variant.

Jeg ringer ansvarlig redaktør for spillnettstedet Pressfire.no, Jarle Hrafn Grindhaug, og får beskjed at jeg henger litt etter her: Gamere har snakket om dette siden lanseringen i november.

Men Power-sjef Vaagenes redder meg inn, og forklarer at etterspørselen er ennå stor og scalpers-problemet vedvarer.

...og jeg satser på at leserne henger like langt etter og vil finne informasjonen givende.

For scalpers rammer ikke bare gamere.

De er tydeligvis over alt, lurking in the shadows, på lik linje med firfirslefolket og pedoringen til Hillary. Forskjellen er bare at scalpers er virkelige.

Utviklerne i Aftenbladet sier det er lett å lage slike programmer.

Disse kan snyte aksjemarkedet, samt stjele sneakersene dine.

Det er skremmende å tenke på at en svett 17-åring kan sitte bak en skjerm, lure kompliserte systemer og bli rik uten å løfte bakenden fra sofaen. Hvorfor har ingen lært meg dette?

Vel, kanskje fordi det er en juridisk gråsone.

Lovlig?

I 2019 forbød EU videresalg av billetter til arrangementer, dersom billettene var skaffet gjennom scripts.

Loven har nylig vært til høring på Stortinget, men er ikke innlemmet i norsk lov ennå.

Norge innførte lov mot svartebørssalg av billetter i 2007.

Men ingen av lovene sier noe om produkter (som f.eks. PS5 og Nike-sko). Likevel er det de samme programmene som jobber i skyggene.

Så, gjør scalperne noe ulovlig?

– Selgerne kan sette begrensninger som gjør det vanskelig eller umulig å kjøpe via dataprogrammer, men det er ikke forbudt i Norge i dag. Svartebørsloven omfatter ikke videresalg av gjenstander, sier fungerende leder for forbrukerveiledning i forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

Kaos

Mannen som startet denne artikkelen, lektorstudenten Anders Bergskaug, har kjent konsekvensene av scalperne på kroppen:

Da Elkjøp og Power lanserte PS5 i høst, ble det digitalt kaos: Konsoller ble utsolgt på sekunder og nettbutikkene skjønte at scalpers hadde vært på ferde.

Derfor bestemte Elkjøp og Power seg for å ta grep til neste leveranse.

Løsningen til Elkjøp var å hive opp prisen til 99.000 kroner, og gi dem i kundeklubben mulighet til å «vinne» normalpris via loddtrekning. Bergskaug vant og fikk en kode som satt prisen ned. Power kjører en lignende løsning.

Litt komplisert? Skyld på scalperne.

Hvorfor kan ikke Sony og Microsoft bare produsere flere konsoller?

Pressfire-Grindhaug og Power-Vaagenes gir samme svar: På grunn av korona.

– Dette gjelder ikke kun PS5. Hele teknologibransjen har slitt voldsomt med å produsere nok under pandemien, samtidig har etterspørselen gått i taket, sier Grindhaug.

– Sony har gått ut å sagt at de ikke vil at konsollene skal selges i butikk, siden de ikke vil at folk skal samles i store grupper. Derfor foregår hele salget på nettet. Hvis dette ikke var tilfellet, hadde vi nok kun solgt konsollene fra butikk - for å unngå akkurat dette, sier Vaagenes.

