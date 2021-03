Disney slipper løs «Black Widow» og «Cruella» samtidig på kino og i sin strømmetjeneste

Marvelfilmen med Scarlett Johansson som «den svarte enken» og nyinnspillingen av dalmatinerfilmen med Emma Stone blir å se henholdsvis 28. mai og 9. juli. Og det samtidig på kino og på Disney+ såkalte Premier Access, som innebærer at abonnentene betaler ekstra for å se filmen.

Dermed brast håpet om at filmstudioene lot til å vende tilbake til et normalt kinovindu, skriver Deadline. Bransjenettstedet sikter til at selskapet Warner Bros. samme dag kunngjorde en avtale med verdens nest største kinokjede, Cineworld, om et kinovindu på 45 dager i USA og 31 dager i Storbritannia.

Det var også forsiktig optimisme å spore i amerikansk kinoverden med nyheten om Los Angeles og New York åpner kinoene sine. Men Deadline tolker Disneys beslutning som at konsernet ikke har helt troen foreløpig, og viser til at de fleste internasjonale kinomarkedene utenom i Asia er mer eller mindre nedstengt.

Disney gjorde nylig det samme dobbeltslippet med «Raya og den siste dragen», og erklærer det som en suksess i sin pressemelding. Men barnefilmen skal ha spilt inn «bare» 23,4 millioner dollar i sine første tre helger, etter at blant annet kinokjeden Cinemark nektet å vise den på grunn av dobbeltløpet.

Sommerens nye Pixar-film «Luca» blir kun å se i Disneys strømmetjeneste, slik konsernet også gjorde med «Soul» ved juletider.

På vei mot kinopremiere i USA er «Free Guy», flyttet fra mai til 13. august, «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings», flyttet fra juli til 3. september, mens «The King’s Man» blir å se fra 22. desember i stedet for i august. «Deep Water» flyttes fra augustpremiere i år til 14. januar 2022, mens «Death on the Nile» går fra septemberpremiere til 11. februar 2022.