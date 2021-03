Paramount+ melder seg til strømmetjeneste

Den nye strømmetjenesten, beskrevet som nok en utfordrer til Netflix, lanseres i første omgang eksklusivt hos Telenor og Allente (tidligere Canal Digital) – i tillegg til Apple TV. Så lanseres Paramount+ på alle plattformer i april. I løpet av året vil mer enn 6.000 episoder og filmer legges ut på tjenesten, ifølge pressemeldingen.

Paramounts norske pressekontakt melder om «stor interesse». Blant de eksklusive seriene som loves er «Two Weeks to Live», der man ser «Game of Thrones»-stjernen Maisie Williams, de to første sesongene av indiekomedien «Everyone is Doing Great», og de to første sesongene av Jordan Peeles «The Twilight Zone».

Man kan også se igjen fulle serier som «The Affair», «Californication» og «Dexter».

Islands første Netflix-serie ble glødende aktuell – handler om vulkanutbrudd «Katla» er tittelen på den første islandske originalserien laget for Netflix – og den overnaturlige thrilleren om ettervirkningene av et vulkanutbrudd ble litt ekstra aktuell.

Det loves også eksklusive premierer på storfilmer som «Tesla», «Capone» og «Escape from Pretorie», så vel som filmklassikere fra studioet Paramount Pictures – enten det er «Gudfaren»-trilogien, «Indiana Jones»-filmene, «MIssion: Impossible» og «Beverly Hills Cop»-serien.

For de yngste byr den relanserte strømmetjenesten, som ViacomCBS Nordics står bak, serier om «Svampebob», «Teenage Mutant Ninja Turtles», «Dora Utforskeren», «PAW Patrol» og den nye serien «Camp Korall: Svampebobs underår», som er den første spinoffen fra hovedserien.

«The Offer», som tar for seg innspillingen av den første «Gudfaren»-filmen, «Mayor of Kingstown», skapt av «Yellowstone»-skaper Taylor Sheridan og med Jeremy Renner på rollelisten, «Halo», basert på det populære spillet, «American Rust» med Jeff Daniels, «The Man Who Fell To Earth» med Chiwetel Ejiofor i hovedrollen, «Yellowstone»-prequelserien «Y: 1883», så vel som fjerde sesong ut av «Yellowstone» selv.

For den som vil ha mer av virkeligheten, blir det premierer på MTV-formater som sesong to av «The Hills», samt at over 100 episoder fra The Smithsonian Channel – med temaer som forskning, natur, kultur, historie og luftfart – tilgjengeliggjøres.