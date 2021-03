Jakob Oftebro landet rolle i den postapokalyptiske Netflix-thrilleren «Svart krabbe»

Det er bokstavelig talt: «Svart krabbe», som er bygget på Jerker Virdborgs debutkrim fra 2002, foregår i en verden revet fra hverandre av klimaendringer og krig. I en endeløs vinter sendes en liten gruppe soldater ut på et farlig oppdrag på det frosne havnet – for å transportere en pakke som kan avslutte krigen.

«Utstyrt med skøyter, uvitende om hva de bærer på eller hvem de kan stole på, utfordrer oppdraget deres egen tro og tvinger dem til å stille seg selv spørsmålet: Hva er de villige til å ofre for sin egen overlevelse?» heter det om handlingen – og Oftebro, aktuell for ny "Hamilton"-sesong på en konkurrerende strømmetjeneste, spiller en av soldatene.

Det gjør også Noomi Rapace, som innehar hovedrollen i den svenske Netflix-satsingen.

I andre roller blir Erik Enge («Tigers», «Broen»), Dar Salim («The Devil's Double», «Game of Thrones», «Darkland»), Ardalan Esmaili («The Charmer», «Greyzone»), Aliette Opheim («Thicker Than Water», «Kalifat» og den kommende Netflix-serien «Katla») og David Dencik («Quicksand», «Muldvarpen», den nye Bond-filmen samt kommende «The Chestnut Man») å se.

Regissør Adam Berg har vært med på å skrive manus, og uttaler:

– Jeg er veldig glad og stolt over at denne sterke rollebesetningen skal gi liv til denne filmen og dens karakterer – at disse drevne skuespillerne, med sine øyne, stemmer, ansikter og kropper skal føre oss gjennom historien. De kommer til å få oss til å føle på brutaliteten ved krig, viktigheten av håp i en håpløs verden og prisen man må betale for å overleve. De tar med seg vakker medmenneskelighet inn i den kalde verdenen som er «Svart Krabbe».

Filmen skal lanseres globalt på Netflix i 2022.