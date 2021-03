Skal ta for seg Oprah Winfrey i ny dokumentar

– Her er denne personen som har formet Amerika, men som selv aldri er blitt gransket. Og hvordan har det seg at hun ikke er blitt gransket? sier den skotske filmskaperen Kevin Macdonald til The Guardian.

Tidligere i år ble det kjent at Apple TV har bestilt en to deler lang dokumentar viet Oprah Winfrey fra Kevin Macdonald og produsenten Lisa Erspamer. Sammen laget de den biografiske dokumentaren «Whitney» – viet Whitney Houston.

Så mange så intervjuet med prins Harry og hertuginne Meghan Verden over har nærmere 50 millioner TV-seere fått med seg Oprah Winfreys mye omtalte intervju med prins Harry og hertuginne Meghan. Seertallet er ventet å øke.

– Jeg var interessert i henne som en som aldri har hatt en film laget om seg. Da jeg møtte henne, sa hun til meg: «Vet du, jeg har bare gjort fire timelange intervjuer i hele mitt liv», forteller Kevin McDonald, som ellers står bak kinofilmer som «The Last King of Scotland» (2006) og årsferske «The Mauritanian», som er i gang med å sanke priser.

Den kommende dokumentaren «vil skildre 25 års amerikansk historie sett gjennom linsen til ett show og en kvinne, som kom fra enkel bakgrunn og ble en verdensberømt talkshowvert, produsent, skuespiller og filantrop» heter det i omtalen.

Ifølge Deadline har Oprahs selskap Harpo en flerårig produksjonsavtale med Apple TV, og produsenten Erspamer produsenterte «The Oprah Winfrey Show» fra 1999 til 2009.