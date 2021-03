Herman Flesvig og Mikkel Niva følger etter Radioresepsjonen-gutta til Schibsted

– Vi er mer enn utrolig fornøyde med å ha signert Tore og Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, og vi gleder oss veldig til å jobbe med dem, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

Schibsted News Media skal satse på et abonnementsbasert podkastprodukt. Og Sagen-brødrene og Tjøstheim er ikke de eneste som melder overgang fra NRK. Herman Flesvig og Mikkel Niva, duoen bak Norges største podkast «Friminutt», blir også en del av Schibsteds nye podkast-satsing.

Medier24: Radioprofiler i NRK går til VG Radioprofilene Steinar Sagen, Tore Sagen og Bjarte Tjøstheim i «Radioresepsjonen» går til VG etter at de slutter i NRK, erfarer Medier24.

«Etter snart tre år med «Friminutt», så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage, kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før», sier Herman Flesvig og Mikkel Niva i en felles uttalelse.

Podkast-avtalene til Flesvig, Niva, Tjøstheim og Sagen-brødrene er med Schibsted, og ikke med de enkelte mediehusene, heter det i pressemeldingen.

– Vi forstår at denne gode nyheten vil generere en hel masse spørsmål, men på grunn av avtalene vi har med våre kommende podkast-stjerner, samt konkurranseforhold, er det fortsatt en del informasjon vi ennå ikke er klare til å dele, sier Siv Juvik Tveitnes.