Maner frem den mørke lyden av «Exit»

Den amerikanske musikeren har hatt Norge som base i flere årtier. Nå vender han tilbake i rollen som fryktinngytende torpedo i andre sesong av «Exit». Nyttig livserfaring å ta med seg inn i rollen var oppveksten i de amerikanske sørstatene, omgitt av rednecks, før han flyttet til New York.

– Der ble jeg skutt på tre ganger, fikk en knust flaske i ansiktet to ganger, og kastet gjennom et vindu. Det er bedre å gå rett inn i det, heller enn å bakke unna – for det er da du får deg et tupp i ræva.

Forteller sannheten

Han tenker nettopp på å «kick some ass» når han går etter rikingen i «Exit».

– Jeg imiterer bare enhver promoter og platebransjesjef jeg har jobbet med! sier han skrått muntert.

Men egentlig jobber han på samme måte som med sin Spellemann-vinnende musikk.

– Det er en sterk likhet, du må beholde integriteten. Så lenge jeg lærer meg manuslinjene og forteller sannheten, går det bra. Å gå på scenen for meg, som er tilbakeholden av natur, innebærer at jeg må gå inn i en annen rolle. Du må overbevise deg selv om bare å være ordene, sier Tim Scott McConnell, som er Ledfoots sivile navn.

– Som nonner

På spørsmål om hvorfor seerne lot seg sjokkere over «Exit», i den grad at de strømmet til og setter stadig nye seerrekorder, lyder svaret:

– Jeg har bodd her i mange år, og sett hvordan man ikke åpner døren til skapet. Du holder det låst. Denne serien åpnet døren og slapp løs alle hemmelighetene. Kombinert med at den vises på NRK, som er en etablert del av det norske samfunnet, gjorde at «Exit» virket mer virkelig, sier Ledfoot – som med et lite sil legger til:

– I årevis har «sannheten» vært at musikere lever dette grusomme, lurvete livet, hvilket de ikke gjør, så jeg måtte le litt – vi er nonner sammenlignet med disse rikingene!

Skrev soundtracket

Ledfoot samarbeidet første gang med Øystein Karlsen i serien om «Dag», i likhet med en annen musiker som også er å se som skuespiller i andre runde «Exit», landsmannen Luke Elliot.

Den svært musikkinteresserte serieskaperen Karlsen, som også har portrettert Lars Winnerbäck i en dokumentarfilm, later til å like å utdype samarbeidene sine i flere settinger. For det var nettopp en skurkerolle som Ledfoot innehadde i «Dag» også.

– Da sa Øystein at han likte musikken min. For to år siden ringte han og ville ha meg med i «Exit» og bruke noe av musikken min. Denne gangen ba han meg om å skrive soundtracket også.

Ny plate

Tim Scott McConnell sier han «skriver som besatt». Gjerne om natten, som da han befant seg i Toten-studioet til TNTs Ronni Le Tekrø under nedstengingen av Norge i mars i fjor. Mørkt er han i utgangspunktet, og på toppen kom også Armageddon-følelsen han fikk da alt stengte.

– Ja, det blir mørkt noen ganger. Jeg lever i landet med mørke daler, oppsummerer Ledfoot låtknippet på sin nye plate «Black Valley».

Der går han fra blues-shouting på Spellemanns-vinneren «White Crow» til mer av «en hvisken i øret» i murder ballad-land. Det innebar tidvis jobbing som studiomusiker på dagtid, låtskriving om natten, og innspilling neste kveld.

– Jeg skriver sangene som om de var samtaler, du må si det du har på hjertet der og da. Og da går det raskt.

Samtidig kom «Exit»-musikken, skrevet ut fra råklipp som Øystein Karlsen sendte ham. Det ble også en egen singel, «Red Handed», sluppet samme helg som «Exit»-sesongen.

Pianomann på party

En annen som lar høre fra seg i sesong to av «Exit» er Luke Elliot. Også han kjente serieskaper Øystein Karlsen fra «Dag»-sammenheng: Elliots sang « Let It Rain On Me » var å høre.

Denne gangen ble han bedt om ikke bare å låne ut låten « All On Board » – men å komme inn og fremføre den i en allerede smått legendarisk partyscene på et maskeradeball.

– Han er en musikkfyr, og filmstilen hans er også musikalsk. Min musikk er cinematisk, så de kompletterer hverandre fint, mener Elliot.

«All On Board» var Øystein Karlsens valg, den skriver seg fra Elliots fjorårsalbum og er nå nyutgitt som singel i «Exit»-versjonen. Selv ekte milliardærer – nærmere bestemt laksearvingen Gustav Magnar Witzøe – er å se i partyscenen, så vel som skuespillere utkledd i spennet fra Jokeren til nærmest ingenting.

– Det er en strålende serie. Alle er fascinert av overflod og utskeielser. Alle liker å se hvordan livet kunne vært med masse penger, glamour, kokain og kvinner. Det er noe naturlig tabu og appellerende ved det. Man forbinder ikke dette med Oslo, og «Exit» viser denne for mange ukjente undersiden, sier Luke Elliot.