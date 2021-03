Strømmetjenesten til Disney har passert 100 millioner abonnenter globalt

Det opplyste Disney-sjef Bob Chapek i The Walt Disney Company under selskapets årlige aksjonærmøte denne uken.

Forrige gang Disney offentliggjorde abonnenttall var i februar. Da hadde man nådd 94,9 millioner per 2. januar.

Selv om det ikke ble opplyst hva som løftet Disney+ over det gjeve tallet, har strømmetjenesten hatt gode tall nylig for «WandaVision» og «Raya and the Last Dragon. Neste storsatsing som Disney+ kan lokke med, er «The Falcon and the Winter Soldier», som slippes 19. mars, melder The Verge.

– Den enorme suksessen til Disney+ har inspirert oss til å bli enda mer ambisiøse, og til å betydelig øke våre investeringer i utviklingen av innhold av høy kvalitet. Vi setter faktisk et mål på mer enn 100 nye titler per år, og det inkluderer Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars og National Geographic, uttalte Bob Chapek ifølge Deadline.

Strømmetjenesten er nå tilgjengelig i 59 land. Før jul i fjor anslo Disney at den vil ha 230 til 260 millioner abonnenter innen 2024.