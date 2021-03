Er du klar for en ny vill reise? Nå kommer «Exit» tilbake

NRKs mest strømmede dramaserie er tilbake. «Exit» ble en seerfavoritt og snakkis uten like i 2019, og ifølge serieskaper Øystein Karlsen er det ikke spart på kruttet denne gangen heller.

– Dette blir en sterkere og mer eksplosiv reise enn sesong én, bedyrer han.

I likhet med serieskaperen merker også skuespillerne «trøkket»: At mange venter spent på fortsettelsen om livet i de mørke krokene i finansdypet.

– Jeg merker at forventningene er høye og at folk gleder seg til en titt inn i et dekadent og litt forbudt miljø igjen, sier Ine Marie Wilmann. Og sier følgende om sin favorittscene i den kommende sesongen:

– Jeg kan si så mye som at det var utrolig hyggelig og stas å ligge ved et fint basseng og drikke kjølig hvitvin med Maria Bonnevie en hel dag. Vi ble ganske så fnisete på slutten av den arbeidsdagen, begge to.

Men at det fortsatt er en mørk verden som venter oss, legger ikke Wilmann skjul på:

– Når vi møter min rollefigur igjen, er mannen hennes ute av rehabilitering. Hun har børstet av seg skammen og er klar til å gå videre. Men igjen blir teppet rykket hardt og brutalt bort under beina på henne.

Var skeptisk

Skuespilleren som blant annet har gitt oss Sonja Henie-tolkning på det hvite lerret, sier følgende om hva hun tenkte om «Exit» da hun gjorde seg kjent med rollen og manuset i første omgang.

– I utgangspunktet var jeg skeptisk. Jeg tenkte: Trenger vi enda en fortelling om hvite privilegerte menn og lettkledde kvinner? Men så forsto jeg mer av serien, at den er både satire og en kommentar om disse mennene og hvordan de lever livene sine. Det at det hele fremstilles litt «grafsete» er et bevisst grep som gjør at vi bare må se videre.

Skuespilleren forteller at sesong to går mye lenger i det å følge pengene. Nå får vi se hvordan gutta er blitt så rike. I tillegg er denne sesongen tett på Hermine (spilt av Agnes Kittelsen) og hennes reise.

– Det har vært snakk om at serien fremstiller livet disse gutta lever som noe spennende og gøy. Jeg vil heller si at den på snedig vis løfter fram diskusjonen om hva penger gjør med oss og vår posisjon i samfunnet. At du er rik betyr ikke nødvendigvis at du er et godt menneske, men du vil kanskje oppleve at samfunnet belønner deg for din rikdom. Og at vi har en tendens til å gå ut ifra at rikdom er fortjent, mener skuespilleren. Som er glad for at serien også gir oss kvinneperspektiver, og viser det som kan være en utsatt posisjon.

– Fra et skuespillerperspektiv er det også utrolig gøy å spille karakterer med litt skarpe kanter, og for meg er det viktig å også spille kvinnekarakterer som ikke er så hyggelige. Celine er på mange måter en beinhard karakter som kanskje ikke alltid er like lett å like, men jeg er veldig glad i henne likevel. Jeg forstår at hun må ha noen verktøy og har utviklet overlevelsesstrategier i det miljøet der.

Inviteres inn

Heller ikke serieskaper Øystein Karlsen ønsker å spoile for mye av handlingen, men han sier at vi denne gangen skal få stifte nærmere kjennskap til både innsidehandel, aksjekursmanipulering og skatteparadis.

På spørsmål om hvorfor har tror vi har latt oss «forføre» av kaksene i serien, som er satt sammen etter intervjuer med reelle personer, svarer han:

– Jeg tror «Exit» var første gang vi fikk et blikk inn i det nyrike Norge. At man får et innblikk i et parallellsamfunn som finnes midt iblant oss, men der bare noen veldig få, og veldig rike mennesker er invitert inn.

I den nye runden ut blir Agnes Kittelsens karakter svært sentral, hun blir en katalysator for å få «dominobrikkene til å falle», sier serieskaperen som utdyper:

– Hun drar historien fremover, men det er vel så mye av de andre karakterene nå som sist. I tillegg har vi jo med noen nye, som Sofia Helin og Maria Bonnevie. Samt at Anders Baasmo har sin egen storyline.

Sterk poledance

Karlsen mener vi bare må stålsette oss for en på alle måter «sterkere og mer eksplosiv reise» med denne andresesongen.

– Det var interessant å forsøke å sette seg inn i innsidehandel. Vi har med Bjørn Olav Nordahl som konsulent. Han var tidligere i gravegruppa til Dagens Næringsliv, nå i Brennpunkt, og har skrevet to glimrende bøker om temaet, informerer serieskaperen – og legger til at også Skatteetaten og Økokrim har bistått dem.

– Ellers så gleder jeg meg veldig over å ha fått til at Santelmann er blitt en fremragende poledancer. Han gjør kanskje den beste mannlige strippescenen i et norsk drama noensinne … usikker på hva konkurransen er der, sier Karlsen. Som ikke ser bort fra at det kan bli en sesong tre av «Exit».

– Vi får se hvordan det går denne gangen. Sesong én ble jo et slags fenomen som ingen kunne forutse skulle komme. Den er sett av 1.6 millioner i Norge og har gått knallbra i de andre nordiske landene. Vi forventer ikke at vi når dit opp igjen på noen måte, men om folk i det minste liker den, så er det jo alltids muligheter, sier han om serien som så langt er solgt til hele 36 land.