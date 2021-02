Det blir ny «Nissene»-serie – men Ernst Øyvind Tvedt forblir begravet

Fausa Aurvåg og Antonsen er begge kjente ansikter fra «Nissene på låven» (2001) og «Nissene over skog og hei» (2011), og røpet at begge hadde medvirket i en ny «Nissene»-innspilling.

Nå får VG det bekreftet av TVNorge-eier Discovery.

– Det stemmer at vi jobber med en ny nissesesong. Det har skjedd mye i realityverdenen på ti år, og også med nisseformatet, sier Hanne McBride, pressekontakt i Discovery, til avisen om serien, som skal sendes til advent i år.

Dette er den nye Netflix-utfordreren Nok en strømmetjeneste er på vei - og prisen er avslørt.

Skaperen av «Nissenes» karaktergalleri, Espen Eckbo, ønsker å holde kortene tett til brystet per nå og sier kun «vi får se» i en kommentar.

«Nissene over skog og hei», som er en julekalenderserie, ble sendt i reprise på TVN i desember 2020. Etter få episoder ble den tatt av plakaten, og også fjernet fra strømmetjenesten Dplay, etter at en av karakteren – Ernst Øyvind Tvedt, spilt av Espen Eckbo – ble beskyldt for å være blackface.

Det endte med at julekalenderen ble lagt ut på ny i strømmetjenesten, men med varselplakat om at enkelte elementer «kan fremstå utdatert og oppleves støtende». Eckbo skrev en nekrolog over Ernst Øyvind i desember, og Discovery bekrefter at karakteren «nok er begravd».