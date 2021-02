Episk, svensk kongedrama i vente – skal gjøre motsatt av «The Crown» og «Atlantic Crossing»

Ifølge Variety er tanken at dramaserien skal følge kongens reise fra barndommen til hans nåværende liv som monark.

Bak ideen og hovedbolken av manus står Åsa Lantz, som skrev manus til «Selma» – den biografiske filmen om Selma Lagerlöf med Helena Bergström i tittelrollen.

Lantz skal ifølge TT – som sammenfatter det man vet om hva som er i vente – ha brukt flere år på research om kongen og kongefamilien, i et prosjekt som først startet som en roman.

Fra barnsben

Serien begynner rett før Carl Gustaf mister faren, kronprins Gustaf Adolf, i en flyulykke i 1947.

– Jeg festet meg først og fremst ved denne llle gutten som måtte ta den vanskelige rollen altfor tidlig, sier Åsa Lantz til svenske Dagens Nyheter.

Prosjektet har et større fokus enn «The Crown» på relasjoner. Den kommer også til å speile det svenske samfunnet, på omtrent samme måte som Netflix-suksessen skildrer britisk historie. Men Åsa Lantz forklarer at hennes måte å forholde seg til historien skiller seg vesentlig fra både «The Crown» og norske «Atlantic Crossing», som hun hevder begge viser hvordan kongeligheter påvirker verdenshendelsene.

– I Sverige er det snarere tvert om, det er samfunnet som har forandret kongefamilien, sier hun til DN.

Den foreløpig navnløse serien ser ut til å spenne over seks episoder i en første sesong, og det later til å kunne være snakk om flere sesonger. Innspillingen skal ifølge planene begynne om et par år.

Hoffet er orientert

På spørsmål om hvordan Åsa Lantz akter å håndtere mer ømtålige hendelser i svenskekongens liv – som opplysninger om såkalte «kaffejenter» og partyliv, som fremkom i boken «Den ofrivillige monarken» for drøyt ti år siden – svarer hun:

– Jeg vet ikke ennå.

Det svenske hoffet er blitt informert om planene allerede for noen år siden. Hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren opplyser at det da ble presentert som «en dramadokumentar».

– Vi er ikke delaktige i arbeidet på noe vis. Derimot har manusforfatteren Åsa Lantz valgt å stille noen spørsmål ut ifra de dokumentariske delene og ut ifra det har vi svart, sier Thorgren til TT.

– Har hoffet eller kongefamilien noen synspunkter på denne satsingen?

– Nei. Når det gjelder den dokumentariske delen er det viktig at den ligger så nære sannheten som mulig. Men hvordan manus skrives har vi intet innsyn i, og ingen innblanding i og skal heller ikke ha det, sier Thorgren, som på spørsmål om hoff eller kongefamilie føler uro rundt TV-serien repliserer med å snu på spørsmålet:

– Tror ikke det finnes noen som ikke skulle føle uro om deres liv skulle bli en TV-serie.