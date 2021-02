Det blir ny sesong av «Den tynne blå linjen»

Den ti episoder lange serien, der man følger en gruppe politifolk i Malmös trøblete gater, hadde premiere i januar og har på hjemmebane lokket et millionpublikum.

En oppfølgende sesong vil innebære muligheter til ytterligere forbedring, anser produsenten, Martin Persson i Anagram Sverige , som ifølge TT uttaler:

– Dessuten har verden også forandret seg, og vi må gjøre forandringer for at serien skal føles relevant om noen år.

Det var torsdag at den svenske rikskringkasteren SVT meldte at manus til andre sesong er bestilt, men programsjef Anna Croneman understreket at finansiering foreløpig ikke er løst.

– Det er ikke helt grønt lys for en andre sesong før vi vet at vi kan finansiere den. Det er utrolig vanskelig å finansiere TV-serier akkurat nå, lyder det.

Også norske anmeldere har vendt tommelen opp for «Den tynne blå linjen». VG ga fem på terningen, og kalte den «en meget velskrevet og vellaget serie, som evner å si noe det er verdt å få med seg om storbyens kompleksitet». Aftenposten kaller den for «årets nykommer», mens Dagbladets karakteristikk er «funker som fy».