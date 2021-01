Netflix har passert 200 millioner betalende brukere

Netflix fikk i fjor 37 millioner flere betalende brukere og presenterte tirsdag årsresultat som lyder på drøyt 213 milliarder kroner i overskudd.

«Peaky Blinders» sier takk for seg Den koronaforsinkede, kommende sjettesesongen av suksesserien «Peaky Blinders» blir også den siste, melder Variety.

Aksjekursen steg med drøyt 10 prosent da resultatet ble kjent.

– Vi er enormt takknemlige for at vi i disse utfordrende tider har kunnet være en kilde til flukt, samhørighet og glede for våre medlemmer, samtidig som vi har fortsatt å utvide vår virksomhet, skriver Netflix i et brev til sine investorer.