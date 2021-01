«Peaky Blinders» sier takk for seg etter den kommende sjettesesongen

Tidligere har serieskaper Steven Knight sagt at historien om Tommy Shelby, spilt av Cillian Murphy, og hans beryktede families erobringer i mellomkrigstidens Birmingham skulle fortelles i syv sesonger.

Men mandag ble det klart at BBC og Netflix sier stopp etter seks runder – samtidig som man meldte at innspillingen nå er i gang igjen under strenge smitteverntiltak.

Det forventes at avsluttende sesong blir å se i slutten av 2021 eller tidlig i 2022, noe som ifølge Variety innebærer en forsinkelse på ett år og noe som antas å ha hatt innvirkning på avgjørelsen.

Serieskaper Knight lover riktignok at gangsterfortellingen «vil fortsette i en annen form», noe også produsent Caryn Mandabach slutter seg til i en presseuttalelse:

– Sesong seks setter punktum for den episke fortellingen som har trollbundet publikum siden den begynte å vises i 2013, men «Peaky Blinders»-verdenen kommer definitivt til å leve videre.

Bransjebladet ymter at det kanskje blir i form av en film eller spinoffserie.