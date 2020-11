Ny sesong av Netflix-suksess kommer til jul

Første sesong avsluttet med at det banket på døren til Johanne, spilt av Ida Elise Broch. Nå er det duket for oppfølgeren til regissør Per-Olav Sørensen, som også har skrevet manus sammen med Julie Skaufel, Mattis Herman Nyquist og Miriam Larsen.

Om hva som er i vente heter det fra Netflix:

«Er du klar når kjærligheten banker på døra? Følg Johannes jakt på evig, varm og ekte kjærlighet gjennom enda en desember. Når familien og verden rundt henne faller sammen, hvordan kan hun fortsatt tro på genuin og evigvarende kjærlighet? Finnes den egentlig, og vil hun finne den ene å ta med hjem til jul i år?»

Årets «Hjem til jul» ble innspilt i Oslo og Røros, og i andre roller ser man Gabrielle Leithaug, Oddgeir Thune, Edward Schultheiss, Dennis Storhøi og Anette Hoff.

Innspillingen ble satt på pause da koronapandemien kom i mars. Likevel rakk man å få den etterlengtede oppfølgeren klar til jul. Produsent Kaia Foss i The Oslo Company sa til Dagbladet tidligere i høst, da meldingen kom at de var i mål, at de var lettet og glade.

– Det har vært en lang prosess, og prosjektet betyr mye for oss som har vært med. Det var en gledens dag da vi ble ferdig med siste scene, sier Foss.

Før første sesong hadde premiere i fjor, sa Sørensen til NTB at det ble laget få romantiske komedier for voksne her til lands:

– Det lages fryktelig mange julefilmer for barn, så vel som parodier à la «Blodfjell», men lite av romantisk juleunderholdning for voksne. Det har vi importert voldsomt mye av fra USA og Storbritannia, men jeg tror vi er nødt for å dikte også våre egne slike historier.

Og første sesong av serien ble en stor suksess, og den mest sette Netflix-serien i Norge.