Adam Sandler klar for astronautrolle i ny Netflix-satsing

Hans neste prosjekt blir ifølge Deadline en science fiction-film, der Adam Sandler skal spille en astronaut som ferdes til galaksens ytterkant på et oppdrag – og underveis møter på en mystisk skikkelse, en kjempeedderkopp som egentlig er en alien.

Filmen bygger på den tsjekkisk-amerikanske forfatteren Jaroslav Kalfars roman «Spaceman of Bohemia» fra 2017 – sagt å snu science fiction-sjangeren på hodet.

Ifølge NPRs anmelder handler Kalfars roman egentlig om hva det innebærer å reise ut – og om det er mulig å komme tilbake.

«Chernobyl»-serien vant Emmypris for beste miniserie, mens Johan Renck vant Emmy for beste regi, ifølge TT. På 1990-tallet var Renck for øvrig kjent som artisten Stakka Bo, med storhiten «Here We Go».