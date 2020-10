Dexter gjør comeback – nye episoder på vei

«Dexter», som produseres av TV-selskapet Showtime, og første gang ble sendt mellom 2006 – 2013, skal berikes med ti nye episoder, melder Deadline.

Også manusforfatteren Clyde Philips gjør comeback – og står bak de nye spesialskrevne avsnittene som skal på lufta i løpet av høsten 2021.

Ifølge Gary Levine, som er sjef for underholdningsavdelingen til Showtime, ønsket man bare å gjenopplive karakteren dersom man kunne finne en kreativ måte å gjøre det på.

«Dexter» fikk i sin tid et stort publikum, og Michael C. Hall ble flere ganger nominert til fine priser for prestasjonen – samt høstet en Golden Globe i 2010.