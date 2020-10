Ny podkastserie «skal utforske de mørkere sidene ved Bruce Waynes psykologi»

Han skal stå bak historien samt produsere den kommende podkastserien «Batman Unburied», som ifølge den nye samarbeidstrioen Spotify, Warner Bros, og DC «vil utforske de mørkere sidene av Bruce Waynes psykologi».

Premieren vil stå i løpet av 2021.

– Jeg har lenge vært fan av podkaster hvor man kan høre på fortellinger, og har selv lett etter den rette historien. Å vende tilbake til Batman virker som den perfekte muligheten. Vi vil bruke lyduniversets unike fordeler til å grave dypere ned i marerittkarakterene fra skurkegalleriet, sier David S. Goyer.

Goyer trives i DV-universet, enten det er i form av TV-serier eller spillefilmer. For tiden leder han produksjonen av den nye Netflix-serien basert på Neil Gaimans «The Sandman», og tidligere har han skrevet «The Dark Knight»-trilogien – «Batman Begins» (2005), «The Dark Knight» (2008) og «The Dark Knight Rises» (2012) – for kinolerretet.

Han skrev også «Man of Steel», og hadde en penn med i «Batman v Superman: Dawn of Justice», så vel som å ha utviklet «Krypton», «Constantine» og «City of Demons» for ulike fjernsynskanaler.