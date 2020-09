Konspirasjonspodden reiser på turné - starter i Trondheim

De kan skilte med lyttertall på over en million hver måned – samt utsolgte liveshow landet rundt. Nå blir det turné også.

Bok er det også blitt: Med «25 konspirasjoner å snakke om i lunsjen» har Bjørn-Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss samlet 25 konspirasjoner – mellom to knallgule permer.

Komikerduoen Bjørn-Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss har virkelig gjort karriere med å løfte fram og diskutere konspirasjonsteorier. De har tatt for seg konspirasjoner om at Elvis lever mens Paul McCartney er død, at Hitler flyktet til Argentina – og at jorden er egentlig flat.

Også Kennedy-drapet, teorier om at reptiler styrer verden og UFO-er har stått på plakaten – samt diskusjoner rundt «alle konspirasjoners mor»: Illuminati.

Duoen inntar Heidi's Bier Barer i Norge, og lørdag 17. oktober starter de opp turneen sin i Trondheim.

Derfra går turen videre til Tønsberg 23. oktober, før Drammen venter 24. oktober. Neste på listen er Tromsø, som kan vente seg besøk 1. november – før Kristiansand får besøk 7. november.

Deretter er det Bergen (28. november), Oslo (5. desember) og Stavanger (13. desember) som blir arena for konspirasjons-show dersom alt går etter planen, fremgår det av pressemeldingen.