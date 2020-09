Kommer til Norge nå: Disney-tjeneste vil gafle til seg

Disney+ er strømmetjenesten som rommer det meste innen Disney-skapt og -eid innhold. Dermed er det duket for alt fra Mikke Mus-klassikere til Marvel-studioets superhelter og National Geographics dokumentarer når strømmetjenesten inntar Norden til uka.

Animasjon har vært grunnpilaren i Disney-selskapets snart hundreårige historie. Én av nysatsingene er underbruket Pixars «Forky Asks a Question», viet «Toy Story»-figuren ved samme navn.

I et knippe kortfilmer tar den elskelig naive plastgaffelen for seg problemstillinger som «Hva er penger?» og «Hva er en venn?»

– Vi kan alltid lære av enkle sannheter, sier stemmeinnehaver Tony Hale (49) til NTB.

– Selv som voksne vender vi med fordel tilbake til enkle spørsmål. Livet kan jo bli temmelig kaotisk.

Disney får kritikk for «Mulan» Disney kritiseres for å ha spilt inn scener til den nye «Mulan»-filmen i deler av Kina der det kinesiske regimet anklages for brudd på menneskerettigheter, melder BBC.

Gikk i terapi

Newyorkeren Hale er mest kjent som politikerassistenten Walsh i komiserien «Veep», en rolle han vant Emmy-pris for både i 2013 og 2015. I tidligere intervjuer har han røpet at han lider av angst.

Det mener han kom godt med da han skulle utvikle Forky-skikkelsen.

– Angst handler delvis om at du iblant kan bli overveldet av livet. Gjennom en masse terapi har jeg skaffet meg verktøy og lært å takle det, sier han.

– Forky – jeg følte han ble overveldet konsekvent, så det var veldig lett å bringe det inn. Men det artige er at han ikke er redd for å stille spørsmål. Han er utadvendt istedenfor innadvendt. Jeg tror en stor del av angst handler om at du holder ting for mye inne, fortsetter Hale.

Nå kan nordmenn starte abonnementet på Disney+ Torsdag åpnet den nye strømmetjenesten Disney+ for at nordmenn kan bestille abonnement.

Disney «overalt»

Disney+ legger desto mindre skjul på ambisjonen om å utvide skaren av 60 millioner internasjonale strømmeabonnenter. På en pressekonferanse nylig erklærte konsernets danske regionsjef Hans van Rijn (47) at Disney+ «vil være overalt».

Overfor NTB presiserer han at konteksten var teknologiske løsninger, altså hvor tjenesten vil bli tilgjengelig bortsett fra web og mobil.

– Vi er gjennom en global utrulling i faser, kommer på flere og flere «devices», og det lages flere og flere avtaler omkring distribusjonen vår, sier Rijn, som understreker at målgruppa er hele familiespekteret.

– Hva skiller Disney+ fra andre strømmetjenester?

– Det som gjør oss unike i markedet, er at vi ikke starter fra null. Mange nordmenn har en relasjon til merkevarene våre. Posisjonen er etablert og går tilbake til Donald Duck-bladene og tradisjonen med juleshow på NRK, svarer Rijn.

– Utfordringen blir å få fram hva som finnes på tjenesten utover merkevarene, vedgår han videre – og illustrerer blant annet med Fox-signaturene «The Simpsons», «Home Alone», «Ice Age» og «Avatar».

Denne kvartetten havnet under Disney-paraplyen etter oppkjøpet av 21st Century Fox i fjor vår.

Nå har Walt Disney droppet et av underholdningsbransjens mest kjente merkenavn Walt Disney har gjort ende på et av underholdningsbransjens mest kjente merkenavn, 20th Century Fox.

«Offentlig» bibliotek

Disney+ ble lansert i USA i fjor høst. En annen originalsatsing det knyttes forventninger til, er «Star Wars»-avleggeren «The Mandalorian», allerede klarert for andre sesong.

I sum stresser ikke Forky-Hale merkbart over konkurransen med for eksempel Netflix.

– Jeg betrakter det ikke som noen konkurranse, sier han til NTB.

– Jeg betrakter det som at Disney og Pixar har et enormt innholdsbibliotek. Dette er bare en måte å få det ut til offentligheten på.

– Hvilket spørsmål ville du gjerne hatt besvart som ikke behandles i Forky-episodene?

– Gosh, hvilket spørsmål ville jeg hatt besvart …

Hale ler så det knitrer over Atlanteren.

– Jo, «Hvorfor snakker folk så høyt i telefonene sine?» Gi meg det.

Disney med koronatap – men gjør det skarpt på strømming Disney gikk på en solid smell på grunn av koronapandemien, viser tallene for tredje kvartal i år. Men strømmetallene deres går rett til himmels.

Fakta om «Forky Asks a Question»