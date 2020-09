Netflix har fått Harald Zwart om bord

Serien beskrives som en dramathriller – med gode doser humor, og bak regispakene står Harald Zwart. Zwart har gjort seg bemerket med filmer som «The Karate Kid», «Pink Panther 2» og «Den 12. mann», og nå skal han regissere en serie etter et manus av Petter Holmsen, fremgår det av pressemeldingen.

Produksjonen av serien er i gang i Skarnes, og rollebesetningen inkluderer Kathrine Thorborg Johansen (som Live), Elias Holmsen Sørensen (som Odd), Andrée Sørum (som Reinert), Kim Fairchild (som Judith), Sarah Khorami (som Rose) og Terje Strømdahl (som Arvid).

– Vi har en fantastisk rollebesetning bestående av unge, talentfulle skuespillere, som alle omfavner miksen av Skandinavisk mystikk og mørk humor, hilser Zwart via pressemeldingen – hvor han også karakteriserer den kommende serien som original.

Om seriens hovedperson heter det blant annet: «Live må lære seg å kontrollere sin nye mørke side, og bestemme seg for om hun er villig til å ofre menneskeliv for sin egen og familiebedriftens overlevelse».

Produsentene Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud i produksjonsselskapet Motion Blur sier i en felles uttalelse at der er stolte og glade for å samarbeide med Netflix for tredje gang. Produksjonsselskapet står også bak de nylig annonserte Netflix-filmene «Troll» og «Kadaver». Sistnevnte lanseres globalt på Netflix 22. oktober 2020.

Strømmetjenesten Netflix har 193 millioner betalende medlemmer fordelt på om lag 190 land.