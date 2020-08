Datoer for «Førstegangstjenesten» er kommet

Men ifølge Kampanje er det nå liv i militærleiren igjen.

To episoder ble sjøsatt i desember 2019 – og ble en umiddelbar seersuksess. Premiereepisoden ble sett av 375 000 i sin første helg, og NRK så potensialet for en hel serie – som ble planlagt å få premiere sommeren 2020. I februar var faktisk «Førstegangstjenesten» sett over to millioner ganger på NRK og NRK TV. Scenen «Mæhmed pakka bagen», med karakteren Ola Halvorsen, er nærmest blitt en klassiker.

Men som kjent stoppet verden opp i mars, og derfor gikk ikke serien i innspilling i april, som planlagt.

Nå er imidlertid en sesong av «Førstegangstjenesten» ferdig innspilt og premieredatoen er satt.

«2. oktober slippes det fem nye episoder av «Førstegangstjenesten». Deretter slippes det fem episoder til senest to uker senere. Flesvig-fansen har med andre ord ti nye episoder å se fram til», skriver Kampanje.