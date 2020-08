«Fresh Prince of Bel Air» gjenopplives i ny og mørk variant

Serien, som ble litt av en farsott på 90-tallet, kommer nå tilbake – men smis om til mørkt drama. Blant annet skriver filmnettstedet Deadline at serien, som kommer til å hete «Bel-Air», blir i en annen gate enn den humoristiske.

Kiefer Sutherland åpen for mer «24» Skuespilleren Kiefer Sutherland åpner døra på gløtt for en fortsettelse av den populære actionserien «24».

Filmskaperen Morgan Cooper har allerede eksperimentert med konseptet og har stått bak en populær kortfilm på YouTube som videre har inspirert til den kommende TV-serien. Han slår seg sammen med blant andre Chris Collins, som tidligere har skrevet for serier som «The Wire» og «Sons of Anarchy», om den nye tilnærmingen.

Men selve rammeverket rundt den nye serien skal være ganske så likt den opprinnelige: Det skal fortsatt handle om en ung manns reise fra gatene i West Philadelphia til onkelens herskapshus i fasjonable Bel-Air.

Will Smith og Jada Pinkett Smith er også involvert i prosjektet via sitt produksjonsselskap. Det skal være interesse for serien fra flere strømmetjenester.