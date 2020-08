Disney med koronatap – men gjør det skarpt på strømming

Tallene ble lagt frem tirsdag og beskrevet av New York Times som «dommedagsaktige». Totalt skal nettotapet være på 4,72 milliarder dollar, som følge av at fornøyelsesparkene til Disney har måttet holde stengt og at det ikke har vært noen kinopremierer.

Samtidig har antallet abonnenter på strømmetjenestene til konsernet – Disney, Hulu og ESPN+ – virkelig tatt av. Idag har Disney over 100 millioner abonnenter over hele verden.

Her kan du se Disneys storsatsing «Mulan» Disneys storsatsing «Mulan» skulle bli en av årets store trekkplastre på kino.

Den nye strømmetjenesten Disney, som rulles ut i Norge i september, har alene 60.5 millioner abonnenter etter ni måneder i drift – noe som ifølge avisen var det opprinnelige femårsmålet til Disney.

Blant annet skal slippet av «Hamilton», filmatiseringen av den suksessfulle Broadway-musikalen, ha bidratt til de gode tallene. Derfor fortsetter Disney nå med å slippe «Mulan» rett ut i strømmetjenesten i USA, Canada og deler av Europa. Den nye Disney-sjefen Bob Chapek sa likevel at «Mulan»-valget var «en engangsforeteelse», og ikke en ny modell for en vindusendring.

BBC melder at til Disney+ likevel går med et underskudd i størrelsesordenen 700 millioner i denne perioden.

Disney skal neste år lansere en ny strømmetjeneste kalt Star, beregnet på det internasjonale markedet. Der vil innholdet komme fra Disney-eide selskaper som ABC, FX, Freeform, Searchlight og 20th Century Studios. Som følge av dette vil ikke Hulu bli lansert utenfor USA.