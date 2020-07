Stjernespekket når Netflix slipper løs sørstatsgotikk

Om bord i den kommende filmen, som nå har fått premieredato på strømmetjenesten, er nemlig både Robert Pattinson og Riley Keough og Bill Skarsgård.

Fikk kinopremieren utsatt to ganger: Snappet opp av Netflix Netflix har ifølge Variety kjøpt den internasjonale distribusjonsretten til den nye «Svampebob»-filmen, som fikk kinopremieren sin koronautsatt to ganger.

Også Tom Holland, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling, Pokey LaFarge, Haley Bennett og Sebastian Stan står på rollelisten. Egentlig skulle Chris Evans fylt Stans rolle, men måtte melde avbud, melder Slash Film.

Donald Ray Pollocks grimme bok «The Devil All the Time» følger et knippe interessante, men bisarre, karakterer fra slutten av andre verdenskrig og frem til 1960-tallet. Blant dem vil TV-titterne få møte en plaget krigsveteran, et ektepar som er seriemordere og en falsk predikant.

Antonio Campos har regi og har vært med på å skrive manus, og premieren står 16. september.