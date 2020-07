Beavis og Butt-Head returnerer til skjermen

Snart vanker to duggfriske sesonger viet tegneserieradarparet, melder Hollywood Reporter.

Kanalen blir Comedy Central, og bak står originalprogramskaperen Mike Judge. Ifølge rapportene vil våre tvilsomme venner måtte forholde seg til en «helt ny generasjon Z-verden», hvilket burde gå hjem hos fanskaren.

Beavis og Butt-Head kom på banen via MTV i 1992, for så å få sin egen helaftens spillefilm i 1996. Forrige comeback ved de to tullpratende, musikkvideofikserte sofapotetene var i 2011.

– Det føltes som riktig tid for å bli dum igjen, sier Judge om årets planer.