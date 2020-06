Jon Almaas tar plass i humorkonseptet «Kongen befaler»

«Kongen befaler» vender tilbake til TVNorge og Dplay til høsten, og både nye og gamle undersåtter er på pletten, meldes det fra kanalhold.

I panelet tar nykommerne Jon Almaas, Magnus Devold og Mia Hundvin plass. De skal bryne seg mot «veteranene» Calle Hellevang-Larsen og Maria «Piateed» Stavang, som var å se i første sesong.

Olli Wermskog stiller som assistent, og konseptet er som før: Antonsen deler ut utfordringer som deltakerne må løse – på mest mulig kreativt og effektivt vis.

– Med et snitt på over 500 000 seere per episode, og Gullrutenpris for beste underholdningsprogram, var det lett å bestemme seg for å lage en sesong til, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.